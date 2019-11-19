10 محطات في مسيرة راعي الرياضات التراثية

دبي (الاتحاد)

شاطر الرياضيون قيادة الإمارات وشعبها الأحزان في وفاة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية أمس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الإمارات، قيادة وشعباً، الصبر على المصاب الجلل.

وارتبط اسم المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بالرياضة منذ بدايات تأسيس الدولة، حيث يعد الراحل الرئيس الرابع لاتحاد الإمارات لكرة القدم في الفترة من عام 1976 إلى غاية 1981.

ويعد الراحل من أشد المهتمين بالمحافظة على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبها، حيث تقلد رئاسة نادي تراث الإمارات الذي حظي بمتابعته واهتمامه الخاص، وامتدت هوايات الفقيد الراحل سمو الشيخ سلطان بن زايد إلى رياضة الصيد بالصقور، وأعطى الفروسية أهمية بالغة، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة، وفيما يلي أهم المحطات الرياضية في مسيرة الفقيد الراحل.

1 «عزبة الإمارات».. سجل حافل

تعد «عزبة الإمارات» المملوكة للمغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وأنجاله الكرام، من أعرق وأفضل وأكبر العزب في منطقة الخليج، وتمتلك نخبة من أفضل وأجود سلالات الإبل العربية الأصيلة، وتتمتع بشهرة كبيرة لحرصها على اقتناء وإنتاج أفضل وأجمل المطايا العربية الأصيلة ضمن خطة هادفة تترجم وتحقق توجيهات المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حيث كان فقيد الوطن يوجه دائماً بالمحافظة على أفضل سلالات الإبل العربية الأصيلة، والابتعاد عن التهجين، ولسموه في هذا المجال أيادٍ بيضاء، حيث أطلق العديد من المبادرات لأجل المحافظة على سلالات الإبل المحلية الأصيلة. ولـ«عزبة الإمارات» سجل حافل بالإنجازات، حيث تحقق العزبة في كل موسم إنجازات ونجاحات جديدة، وتحصل على أقوى المراكز، وأهم الجوائز في المزاينات الداخلية والخارجية، ومن أهم إنجازات العزبة حصولها بكل جدارة واستحقاق على بيرق مهرجان الظفرة «شوط البيرق- الجمل 50» لفئة المحليات الأصايل لثماني دورات متتالية بعد انتزاعها بيرق الأصايل.

2 الرئيس الرابع لاتحاد الكرة

تولى المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الفترة من 1976 وحتى 1981، وجرى خلال رئاسته للاتحاد إنشاء استاد مدينة زايد الرياضية، المعلم البارز بالعاصمة أبوظبي في يناير من العام 1980، لتستضيف الإمارات أول تصفيات لكأس آسيا في نسختها السابعة في العام ذاته بمشاركة 5 منتخبات.

3 مهرجان سلطان بن زايد للفروسية

وصلت فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للفروسية - ركوب القدرة والتحمل في العام الحالي 2019 إلى الدورة الثالثة عشرة والتي نظمت خلال الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الماضي في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم تحت شعار «الجانب الإنساني في العلاقة بين الخيل والفارس» بتوجيهات ورعاية فقيد الوطن.

وينفرد مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي لركوب القدرة والتحمل عن غيره من فعاليات الفروسية العالمية، بتنظيم سباق يصل إلى مسافة 240 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام، وهذا بحد ذاته يعتبر تميزاً وتحدياً لقدرات تحمل خيول القدرة.. والقرية مجهزة لاستقبال المتسابقين والزوار، وتوفر لهم كل الخدمات.

4 بطولة سلطان بن زايد الدولية لالتقاط الأوتاد

دأب نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، على تنظيم بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولية لالتقاط الأوتاد، بمشاركة فرسان من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة من الخليج وأوروبا، وتشمل فعاليات البطولة مسابقة السيف للفردي، مسابقة السيف للفرق، مسابقة الأهداف المعلقة ليمونتين ووتد، ومسابقة التتابع.

5 بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز

تأتي بطولة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز التي ينظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية فقيد الوطن بالصالة الكبرى للفروسية بمدينة الختم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ضمن موسم الفروسية الذي ينفذه نادي تراث الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية.

وتنظم البطولة انسجاماً مع توجيهات المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بالحرص على حيوية فروسية الإمارات وتألقها، والالتزام برفدها بأجيال واعدة في مختلف رياضاتها، لاسيما رياضة قفز الحواجز، حيث تواظب مثل هذه الأجيال على رفع اسم الإمارات عالياً في ميادين الفروسية على المستوى الدولي.

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6 بطولة سلطان بن زايد للترويض

ينظم نادي تراث الإمارات بطولة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للترويض /‏الدريساج/‏ بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة كبيرة من نخبة من الفرسان المواطنين ومن مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة مثلت العديد من الإسطبلات في الدولة. وتقام منافسات البطولة وفقاً لقوانين اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتتضمن تسعة أشواط، شوطان منها مفتوحان لغير المسجلين في اتحاد الإمارات للفروسية، أحدهما تمهيدي لفرسان الإمارات، والآخر متقدم لفرسان بوذيب.

7 سباق السلوقي العربي

يقام «سباق السلوقي العربي التأهيلي» المقام ضمن فعاليات «مهرجان سلطان بن زايد التراثي»، ويسعى المهرجان -من خلال تنظيم سباق ومزاينة السلوقي العربي- إلى إذكاء الوعي بهذه الرياضة باعتبارها جزءاً مهماً من التراث العربي، وتعبيراً صادقاً عن حياة البدو في الماضي، حيث تتميز السلوقي عن غيرها من كلاب الصيد بالذكاء والوفاء، ومقدرتها على الصيد في أصعب الظروف، وتعتبر من أقدم أنواع الكلاب، إذ وجدت سلالتها منذ 13 ألف سنة في شبه الجزيرة العربية.

8 «سباق اللجلية» للمحامل الشراعية

رعى المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، منافسات «سباق اللجلية للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً»، والذي أقيم في نسخته الأخيرة بمشاركة 96 محملاً بمجموع أكثر من 1240 بحاراً ونوخذة، لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

9 المعرض الدولي للصيد والفروسية

شارك مركز سلطان بن زايد في فعاليات الدورة الـ17 للمعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2019» التي ينظمها «نادي صقاري الإمارات» خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

10 سباحو نادي تراث الإمارات إنجازات لا تتوقف

يوالي سباحو نادي تراث الإمارات الذي يحظى ويفخر بدعم ورئاسة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، حصد الإنجازات والتي كان آخرها في سبتمبر الماضي بحصد ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وثماني ميداليات برونزية، في بطولة كأس الإمارات للسباحة بالمجرى القصير التي أقيمت على مسبح مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، بمشاركة سباحين من تسعة أندية وسبع أكاديميات.