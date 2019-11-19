الامارات | «صحة دبي»: الليزك آمن.. والهيئة تجري 500 عملية سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: الليزك آمن.. والهيئة تجري 500 عملية سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة في دبي، الدكتور هاني سكلا، أن عملية الليزك آمنة بنسبة تتجاوز الـ99%، مشيراً إلى أن مستشفى دبي يجري نحو 500 عملية سنوياً.

وأكد الدكتور سكلا لـ«الإمارات اليوم» أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام أخيراً حول مضاعفات وأضرار لعملية الليزك، عارٍ عن الصحة، حيث تعتبر التقنيات المستخدمة في إجراء الليزك عالمياً منذ 26 عاماً آمنة كلياً.

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ولفت إلى أن التحذيرات العالمية تخص تقنية جديدة دخلت إلى القطاع الصحي أخيراً، تسمى تقنية «Smile»، وهي التي ثبت تسببها في أضرار لمرضى خضعوا لها، محذراً من الربط بينه وبين التقنيات الأخرى التي ثبتت سلامتها ونجاحها في تحقيق نسب نجاح مرتفعة تفوق 99%.

وذكر أن نحو خمسة ملايين شخص يجرون عملية الليزك سنوياً على مستوى العالم، بشكل آمن، بحيث لا تحدث أية مضاعفات إلا في حال أخطأ الطبيب في اختيار التقنية المناسبة للمريض.

وأشار إلى أن عملية الليزك لا تجرى في الدولة إلا للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 21 عاماً، بعد استقرار النظر طبياً، بشكل كامل.