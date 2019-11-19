الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام ينعون سلطان بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام ينعون سلطان بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بياناً، قالت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «خالص التعازي لشعب الإمارات وآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «فقدت أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان».

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال بيان لديوان صاحب السمو حاكم الشارقة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة».

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

Advertisements

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة. فقال سموه: «برحيل فقيدنا الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء، وأحد الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بدايات تأسيس الاتحاد.. واليوم ونحن نودعه نستذكر رحلة البناء والطريق الطويلة التي رافق فيها جيل المؤسسين رحمهم الله جميعاً».

وأضاف سموه: «أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى آل نهيان الكرام في مصابهم الجلل، وإلى شعب الإمارات الكريم».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة، وإخوانه الكرام الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات، مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء. ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه، عبر صفحته على «تويتر»: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخلهُ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقَّيتَ الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار».

محمد بن راشد:

• «أبناء زايد لهم بصمات خالدة في الإمارات، ولهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي».

محمد بن زايد:

• «فقدت أخي وعضيدي، أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية».