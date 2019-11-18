نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذى وافته المنية اليوم.

وفيما يلى نص البيان الصادر من الديوان: بسم الله الرحمن الرحين "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذى انتقل الى جوار ربه اليوم.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين باحر التعازى وصادق المواساه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام سائلا العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام الصبر والسلون.

وبهذا المصاب الجلل تقرر اعلان الحداد الرسمى وتنكيس الاعلام بامارة ام القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019.

"إنا لله وانا اليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديوان حاكم أم القيوين ينعى سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.