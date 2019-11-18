حاكم الفجيرة ينعى سلطان بن زايد

نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه «برحيل فقيدنا الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء، وأحد الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بدايات تأسيس الاتحاد.. واليوم ونحن نودعه نستذكر رحلة البناء والطريق الطويلة التي رافق فيها جيل المؤسسين، رحمهم الله جميعاً».

«أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى آل نهيان الكرام في مصابهم الجلل، وإلى شعب الإمارات الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».