الامارات | رئيس الدولة ينعى أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ينعى أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

و أصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي : " بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".