محمد بن زايد يستقبل المشاركين في أعمال القمة الأفريقية للاستثمار

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، المشاركين في أعمال القمة الأفريقية للاستثمار التي يستضيفها جهاز أبوظبي للاستثمار في العاصمة أبوظبي على مدى يومين، يرافقهم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، بضيوف الدولة المشاركين في القمة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج وشراكات تخدم القطاعات الاستراتيجية للدول ومجتمعاتها، وتسهم في بنائها وتنميتها وتقدمها.

وقال «إن استضافة مثل هذه الاجتماعات تسهم في دعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية بوصفها وجهة مفضلة للاستثمار في المجالات كافة».

يذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يتولى حالياً رئاسة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، وعضو مؤسس في مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، فيما يشارك في القمة أكثر من 180 ممثلاً عن جهات عدة، من بينها صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية ومالكو الأصول والبنوك والشركات والهيئات متعددة الجنسيات المهتمة بالاستثمار في القارة الأفريقية، ويمثلون حوالي 22 دولة، منها سبعة بلدان أفريقية.