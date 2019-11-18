محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس غواتيمالا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة جيمي موراليس رئيس جمهورية غواتيمالا.

ورحب سموه بالرئيس الغواتيمالي في دولة الإمارات، وبحثا واقع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها على المستويات المختلفة، وتطرقا إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.. إضافة إلى القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

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حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.