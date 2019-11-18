الامارات | 72 مليون درهم لسداد مديونيات مواطنين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليون درهم لسداد مديونيات مواطنين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة مبلغ 72 مليونا و280 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة راشد أحمد بن الشيخ أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 19 مبلغ 72 مليونا و280 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونيا، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 19، بلغ 734 مليونا و879 ألفا و153 درهما، وبلغ مجموع المستفيدين 1477 مستفيدا.