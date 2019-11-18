محمد بن زايد يستقبل رئيس ليبيريا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البحر، فخامة جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً لحضور منتدى الأعمال العالمي الأفريقي لعام 2019 الذي يعقد في دبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس الليبيري والوفد المرافق إلى الدولة، وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.