الامارات | "الأرصاد": أمطار رعدية "تدريجية" 3 أيام على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية "تدريجية" 3 أيام على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم" أنه اعتباراً من ليل غد، سيتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، وكذلك مصحوباً بتيار هوائي يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة، تبدأ بالمنطقة الغربية ثم سواحل أبوظبي فدبي ثم رأس الخيمة، لتشمل كافة مناطق الدولة حتى نهار الخميس المقبل.

وذكر المركز أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستخف نسبياً اعتباراً من مساء الخميس وحتى الأحد، بحيث تخف كميات السحب تدريجياً مع استمرار وجود فرص لتكوّنات سحب ركامية في مناطق محدودة على السواحل والمناطق الغربية والشمالية القريبة من الجبال.

ونوّه المركز إلى أن الرياح ستنشط لتثير الغبار والأتربة وتكون قوية السرعة مع السحب الركامية، فيما يكون البحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج في بحر عمان يضطرب مع السحب.

ونصح المركز قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، ولاسيما مع تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، محذراً من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي و بحر عمان.