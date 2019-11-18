محمد بن زايد يبحث مع رئيس غانا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية مع فخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تناولت المباحثات بين الجانبين، التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، تطورات العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا في المجالات المختلفة وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية المباحثات برئيس غانا مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لغانا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



وقال سموه إن "العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات قديمة لكنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وهناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون بين بلدينا نعمل على استثمارها لصالح شعبينا".

وأضاف سموه أن لدى الإمارات تجربة تنموية رائدة وناجحة واقتصاد غانا يعد من أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً، وهذا يوفر قاعدة مهمة لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين".

وأكد سموه أن غانا دولة مهمة في أفريقيا بشكل عام وغرب القارة بوجه خاص وعضو أساسي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " الإيكواس" وهذا يجعل الإمارات تنظر إليها وإلى العلاقات معها باهتمام كبير.".

وأشار سموه الى أن دولة الإمارات تعطي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول القارة الأفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، والحرص على مصالح شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام.. وأضاف :" ضمن هذا السياق نتطلع إلى علاقات أوثق مع غانا واتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية على طريق تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة".

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وعبر سموه عن ثقته بأن هذه الزيارة للرئيس الغاني للدولة سيكون لها دور مهم في مسار العلاقات الإماراتية - الغانية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب الرئيس نانا أكوفو أدو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وحمل سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتمنياته لدولة الامارات مزيداً من التقدم و الازدهار .

وأعرب عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تطوير تعاونها مع الدولة في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والتنموية الواعدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويلبي الطموحات في البناء والازدهار في البلدين. وثمن نهج التعاون الذي تنتهجه دولة الإمارات مع الشعوب والدول الصديقة لتحقيق تقدمها ونهضتها.

وأكد الجانبان في ختام الجلسة أهمية البناء على العلاقات التي تجمع البلدين وتطويرها من خلال دعم جوانب التعاون كافة في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتنموية وغيرها من القطاعات التي تخدم مصالحهما المتبادلة ونمو الاقتصاد الوطني في البلدين. وأشارا إلى حرصهما المشترك على تنامي حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وغانا.

و سجل رئيس غانا كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الوطن .. أعرب خلالها "عن شكره و تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.. متمنياً مزيداً من النمو و التقدم لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.. ودوام الخير والرفعة والازدهار للدولة".

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

حضر الجلسة والمأدبة من جانب الدولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة يوسف محمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية غانا و سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

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وحضر من الجانب الغاني الوفد المرافق لضيف البلاد و ضم معالي شيرلي بوتشوي ،م . ب، وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي ونانا بيدياتو أسانتي سكرتير الرئيس وسعادة الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة وسعادة فرانسيس أسينسو ــ بواكي نائب رئيس الأركان وسعادة السفير أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة والعميد اللواء بسمارك أونونا المساعد الشخصي للرئيس ومايكل أوفوري ــ أتا مدير رئاسة التكامل الإقليمي وعدداً من المسؤولين.