محمد بن زايد يستقبل رئيس غانا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، في قصر الوطن، فخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد، لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام لجمهورية غانا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامة رئيس غانا.

وصافح فخامة نانا أكوفو أدو، كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

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وكان في الاستقبال، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة يوسف محمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية غانا وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

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فيما يضم الوفد المرافق لضيف البلاد، معالي شيرلي بوتشوي / م . ب/ وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي ونانا بيدياتو أسانتي سكرتير الرئيس وسعادة الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة وسعادة فرانسيس أسينسو ــ بواكي نائب رئيس الأركان وسعادة السفير أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة والعميد اللواء بسمارك أونونا المساعد الشخصي للرئيس ومايكل أوفوري ــ أتا مدير رئاسة التكامل الإقليمي وعدداً من المسؤولين..