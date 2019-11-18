محمد بن راشد يستقبل رئيس زيمبابوي وعدداً من المسؤولين على هامش "المنتدى الأفريقي للأعمال"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا في دبي على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، قبل ظهر اليوم، فخامة إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف، مثمناً مشاركته في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى يومين في مدينة جميرا.

واستعرض سموه ورئيس زيمبابوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون فيما بينهما خاصة في المجالات الاستثمارية المتنوعة التي تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي كارلوس أغوستينو روزاريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق الذي يشارك في المنتدى الذي انطلق صباح اليوم، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتبادل سموه مع رئيس وزراء موزمبيق الحديث حول مستويات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيز هذا التعاون في شتى الميادين خاصة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري والاستثمار في البنى التحتية في موزمبيق.

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كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والبحث عن آفاق جديدة لبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة في قطاع البنى التحتية في أوغندا.

ورحب سموه بالمسؤولين والوفود الأفريقية التي تشارك في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دورته الخامسة والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي لاستكشاف الإمكانات والفرص المتاحة في أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والتي يمكن الاستثمار فيها خاصة الزراعة والمعادن.

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حضر اللقاءات الثلاثة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانىء والجمارك في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وأعضاء الوفود المرافقة للمسؤولين الأفارقة.