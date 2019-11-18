الامارات | إطلاق أول منصة تحاكي تجربة التنمر الالكتروني الذي يستهدف الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منصة تحاكي تجربة التنمر الالكتروني الذي يستهدف الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة "اتصالات"، على هامش المؤتمر التوعوي الأول لمكافحة التنمر الالكتروني، أول منصة للدردشة بنيت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم محاكاة افتراضية لتجربة التنمر الالكتروني، والتي وجهتها لتوعية لأولياء الأمور وتنبيهم إلى مستوى العنف الالكتروني الذي ممكن ان يهاجم أبناءهم.

وتعرض المنصة التي أطلقت اليوم خلال انعقاد المؤتمر محاكاة افتراضية تم فيها استعمال مفردات قاسية وعنيفة بغرض توعية أولياء بحجم الايذاء الذي يتعرض له أبنائهم حين يكونوا غافلين عنهم. وتم الاعتذار سلفا عن استخدام تلك المفردات قبل البدء بالمحاكاة وشرح أهمية استخدامها لنقل صورة مطابقة للواقع.

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وأكدت اتصالات التي صممت المنصة على انها ارادت من خلالها تصوير ما تقوم به عصابات متخصصة بالإيذاء والتنمر الإلكتروني لمهاجمة الأطفال، مشيرة الى أهمية ان يعي أولياء الأمور التجربة عبر عيشها كما هي في الواقع.

وتعد المنصة نتاج لأحدث ما توفره التقنيات الرقمية العالمية في مجال الامن الالكتروني. وتتضمن المنصة كذلك مواد تعليمية وتوعوية عن موضوع التنمر بالإضافة الى شرح أساليب المواجهة وكيفية تقديم المساعدة للطفل في حال تم اكتشاف تعرضه للتنمر الالكتروني.