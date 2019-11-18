محمد بن راشد يتفقد المعرض المصاحب للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض المصاحب للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في مدينة جميرا ظهر اليوم.

واطلع سموه خلال تجوله في أروقة المعرض على دور المكاتب التمثيلية التي افتتحتها غرفة تجارة وصناعة دبي في عدد من العواصم والمدن الأفريقية والصين وأميركا اللاتينية ودورها في الترويج لدولة الإمارات عموماً ودبي خاصة كمدينة تزخر بالإمكانات والتسهيلات اللوجستية والموقع المتميز والبيئة الحاضنة للأعمال التجارية والمالية والاستثمارات المجدية وذلك من خلال أحد عشر مكتباً لغرفة دبي منتشرة في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا والأرجنتين والبرازيل وبنما إضافة إلى أربعة مكاتب في أذربيجان والهند ومكتبين في جمهورية الصين الشعبية في مدينتي شنغهاي وشينزن.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته للمعرض على أهداف وأجندة البرنامج التدريبي المشترك بين دولة الإمارات وبعض الدول الأفريقية لتدريب الشباب خاصة المبدعين منهم و يحملون أفكاراً وابتكارات بناءة في مجال ريادة الأعمال.

يهدف هذا البرنامج الخاص بالشركات الناشئة إلى التعريف بالفرص التجارية الواعدة في دبي وآفاق التوسع الاستثماري في القارة السمراء أيضاً.

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وقد أشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجهود غرفة تجارة وصناعة دبي وفرق العمل التابعة لها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي والترويج لمدينة دبي كملتقى رحب لرجال المال والأعمال والفنانين والمثقفين والباحثين عن الاستقرار والعمل والمحبة والتآلف بين البشر.

وقال سموه: "نحن نزرع الورد في حدائق بلادنا ونشجع على نشر وترسيخ ثقافة الفن والجمال وحب الخير والتسامح في مجتمعنا كي تظل دولتنا الحبيبة رمزاً للسلام والحضارة الإنسانية والثقافة.. بوركت جهود وسواعد وأفكار كل المبدعين والمهتمين بكل هذه القيم النبيلة".

رافق سموه في الجولة، سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانىء والجمارك في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.