محمد بن راشد يستقبل رئيس ليبيريا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا قبل ظهر اليوم، فخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا المشارك في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.
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وتجاذب سموه والرئيس الضيف أطراف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وليبيريا والبحث عن وسائل جديدة من أجل بناء جسور للتواصل بين الجانبين وبناء شراكات استثمارية واقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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