كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشارك في سباق ماراثون أدنوك أبوظبي؟

يستمر العد التنازلي في واحدة من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في تقويم أبوظبي. وسواء كنت تخطط للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019 يوم الجمعة، 6 ديسمبر، أو تشجيع المشاركين، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا السباق.

يعتبر Adnoc Abu Dhabi Marathon، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي مع Adnoc الراعي الرئيسي، أكبر حدث رياضي مجتمعي في العاصمة. وشارك أكثر من 10000 شخص في السباق الافتتاحي العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد هذا العام.

ما هي الجوائز المقدمة للفائزين؟

يبلغ إجمالي الجوائز لعام 2019 388000 دولار (1.4 مليون درهم)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من الذكور والإناث في سباق الماراثون الكامل على 100000 دولار. ويتم تقسيم باقي الجوائز بين الفائزين في فئات السباق الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يحصل جميع المشاركين على قميص سباق وميدالية. وتم الكشف عن تصميمين للميداليات في وقت سابق من هذا العام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ما هي مسارات السباق؟

– الماراثون الذي يبلغ طوله 42.2 كم: يمكن للعدائين التنافس مع العدائين من جميع أنحاء العالم. وتذاكر المشاركة بأطول سباق تكلف 350 درهم.

– سباق يبلغ طوله 10 كيلومترات: هذا النوع مخصص للعدائين الهواة وعربات السرعة القصيرة المسافة. تكلفة التذاكر 150 درهم.

– سباق يبلغ طوله 5 كيلومترات: سباق مخصص للمبتدئين. تكلفة التذاكر 75 درهم.

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– سباق بطول 2.5 كم: سباق ترفيهي لجميع أفراد العائلة. تبلغ تكلفة التذاكر 50 درهماً، بينما يمكن للأطفال دون سن 6 سنوات المشاركة مجانًا.

أين يمكن الحصول على حزم السباق؟

يمكن الحصول عليها بين الاثنين 2 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر (من 3 مساءً إلى 9 مساءً) من Event Village، الواقعة في Adnoc HQ South Plaza. أيضًا، ويمكن للراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حضور إحاطة السباق، والتي ستعقد في نفس المكان في تمام الساعة 7.30 مساءً كل يوم.

ما هي توقيتات السباق؟

يمكن للعدائين في سباق الماراثون وسباق 10 كم الوصول إلى نقطة الانطلاق في تمام الساعة 4 من صباح يوم الجمعة 6 ديسمبر؛ ثم يبدأ السباق في 06:00. ويبدأ الإحماء للسباقين 5 كم و 2.5 كم في الساعة 9.30 صباحًا ويبدأ السباق في الساعة 10 صباحًا.

كيف تصل إلى موقع السباق؟

سيتم إغلاق طريق الكورنيش من الساعة 4 صباحًا يوم الجمعة، 6 ديسمبر، مع إعادة فتح معظم الطريق فقط في الساعة 12 مساءً.

مواقف السيارات محدودة، لذا ينصح المشاركون باستخدام سيارات الأجرة أو Ubers أو Careems أو حافلات النقل العامة إن أمكن.

وستتوفر الحافلات من الساعة 4 صباحًا إلى 2 ظهرًا وتعمل من مدينة زايد الرياضية – البوابة 1. وستنزل الحافلات المشاركين في نقاط محددة بالقرب من Event Village.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: www.adnocabudhabimarathon.com