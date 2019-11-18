كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إماراتي يستعيد النطق بعد 15 عاماً من إصابته بالسرطان

وصف ابن مريض السرطان الإماراتي اللحظة التي سمع فيها صوت والده لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.

كان مبارك الجعيدي في الثالثة عشرة من عمره عندما فقد والده سعيد القدرة على التحدث بعد تشخيص إصابته بسرطان الحلق الذي يهدد حياته. وفي عام 2004، اتخذ الجراحون في أبوظبي قرارًا بإزالة الحنجرة، مما جعله غير قادر على التواصل إلا من خلال إيماءات اليد.

لكن باتباع إجراء بسيط نسبياً في سبتمبر من هذا العام، استعاد الرجل البالغ من العمر 59 عامًا صوته وبات بإمكانه أخيرًا التحدث إلى أسرته مرة أخرى.

وقال مبارك، البالغ من العمر 28 عامًا: “أردت دائمًا إجراء محادثة مع والدي مثل أي طفل آخر. كبرت وكنت أحتاج إلى نصيحته ولدي العديد من الأسئلة التي لم يستطع الإجابة عنها”.

وأضاف: “لم أكن أتذكر كيف بدا صوته، وفي بعض الأحيان كنت أرغب في سماعه وهو يتحدث”.

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ووصف مبارك، الذي يعيش في أبوظبي، كيف جعلت حالة والده في بعض الأحيان الحياة صعبة للغاية لعائلته. وكان قرار إزالة الحنجرة قد هزم السرطان ولكنه جعل بعض المهام اليومية مرهقة للغاية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، قام الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC) الجديدة في أبوظبي بعملية بسيطة أعادت القدرة على الكلام للسيد سعيد.

ولم تكن الجراحة جديدة، لكن الخبرة اللازمة لإجراء هذه العملية لم تكن متوفرة إلا في دولة الإمارات. وأجرى العملية أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة هلال عمر وجراح الرأس والرقبة كولن ماكايفر من SSMC.

وتضمنت العملية إدخال صمام مصغر في رقبة السيد الجعيدي. وعندما يتنفس، يفتح الصمام مما يسمح للهواء بالوصول إلى رئتيه. وعندما يتنفس، يغلق الصمام ويتدفق الهواء حول إلى القصبة الهوائية ويصل إلى أعلى عبر الحبال الصوتية.

وكانت كلمات السيد الجعيدي الأولى آية من القرآن الكريم. وقال لصحيفة ذا ناشيونال: “لا أستطيع أن أصف بالكلمات ما أشعر به. هناك الكثير من الأشياء التي أريد أن أخبرها لابني وبات بإمكاني الحديث أخيراً “.