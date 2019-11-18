الامارات | "رافد" تدشن مركزاً متكاملاً لفحص وتسجيل المركبات والشاحنات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "رافد" تدشن مركزاً متكاملاً لفحص وتسجيل المركبات والشاحنات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شركة «رافد» لحلول المركبات، التابعة للشارقة لإدارة الأصول، إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة الإمارة، أمس، مركز متكامل لفحص وتسجيل المركبات في سوق الحراج بالشارقة، يقدم للجمهور خدمات فحص وتسجيل وتجديد وتأمين المركبة في زمن قياسي وبتقنيات متقدمة، وذلك ضمن مشروع "موتر تشيك" الذي تم افتتاحه سابقا.

وأوضح سالم سعيد المدفع مدير عام الشركة، أن المركز يقدم إلى جانب خدمات الفحص الفني الشاملة والدقيقة الخاصة بالمركبات ، خدمات التسجيل التي تشمل الفحص وإعادة الفحص الفني لكل من التسجيل والتجديد وتصدير المركبة، والاستيراد بالإضافة إلى خدمات تأمين المركبة وتجديد الرخصة، وشهادة الفحص الشامل التي تعتبر أداة ذات مصداقية لقياس الوضع الراهن للمركبة قبل اتخاذ قرار شرائها، وجميع هذه الخدمات تقدم وفق النظام المروري الاتحادي في وقت قياسي لا يزيد على 30 دقيقة، وبرسوم تتراوح بين 35 و 350 درهم".

وأشار إلى أن مركز التسجيل الجديد يلبي احتياجات قطاع الحكومة وتجارة السيارات، وكذلك الأفراد من مستخدمي السيارات الخاصة، ويتيح لهم الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويمثل إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها سوق الحراج للسيارات، هذا إلى جانب مواكبة المشروع لأحدث تقنيات خدمات المركبات الرامية إلى تعزيز السلامة وزيادة مستويات الأمان.

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وأكد أن خدمات "موترتشيك" التي يقدمها المركز والمتمثلة في فحص وتسجيل المركبة إلى جانب تجديدها وتسجيلها، تزود مشتري المركبات بأكثر التقارير شمولية عن حالة المركبات عبر فحصها وتثمينها وتزويده بتقارير مفصلة عن المركبة تشمل حالة الهيكل والطلاء والملحقات المطلية بالكروم وعلامات التلف الناتجة عن الحوادث أو الصدأ أو عيوب المعجون.

وأضاف "يقدم المركز كذلك فحص للكشف عن حالة المحرك من خلال إجراء اختبار تجريبي لكل سيارة على حدة، علاوة على فحص عدادات المسافة والإطارات والعجلات والفرش الداخلي والمقاعد وفحص هيكل المركبة عبر تصويره، لافتا إلى ان جميع هذه الفحوص تتم دون تفكيك السيارة وتكون على يد خبراء وفنيين على حرفية عالية من الأداء، إلى جانب تقديم استشارات احترافية مجانية لجميع العملاء".

وأشار إلى توفير جهاز "سهل" لدفع المخالفات المرورية وتجديد رخصة المركبة إلكترونيا داخل المركز وذلك انطلاقا من حرص الشركة على تبسيط إجراءات المتعاملين، والمؤسسات الحكومية بمختلف الطرق والوسائل الممكنة التي تسهل على المتعاملين المتأخرين دفع مخالفاتهم المرورية في المركز دون الحاجة للذهاب لإدارة المرور، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، وتسرّع من وتيرة حصولهم على الخدمة، خصوصاً في ظل تكامل الخدمات المقدمة لهم في مركز التسجيل".

يشار إلى أن "رافد" دشنت قبل عامين مركز فحص المركبات «موتور تشيك»، بهدف الارتقاء بمعايير سلامة المركبات وآلية فحصها وتعزيز مكانة السوق باعتباره الوجهة الرئيسة لتجارة السيارات في الشارقة والأكبر من نوعه على مستوى الدولة، وذلك بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في الإمارة.