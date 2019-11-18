الامارات | دخول حدائق دبي العامة مجاناً اليوم للعمانيين

شكرا لقرائتكم خبر عن دخول حدائق دبي العامة مجاناً اليوم للعمانيين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أن دخول الحدائق العامة في الإمارة سيكون مجاناً للزوار والمقيمين العمانيين اليوم.
وأضافت البلدية أن هذا القرار جاء بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني 49 لسلطنة عمان، الذي يوافق 18 نوفمبر كل عام.
وتوجد العديد من الحدائق العامة الهامة في دبي، منها حديقة الصفا، وحديقة شاطئ الممزر، وحديقة مشرف، وحديقة زعبيل، وحديقة الخور.
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