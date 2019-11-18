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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على فندق باراماونت الجديد المستوحى من هوليوود في دبي
يضم الفندق الأول لباراماونت بيكتشرز الذي افتتح مؤخراً في دبي 823 غرفة و 8 مطاعم وغرفة فحص خاصة ومنصة فاخرة للسباحة.
وقد تم تصميم هذا الفندق الجديد لجلب سحر هوليود إلى الخليج التجاري في دبي.
ويعرض كل طابق صورًا لم يسبق لها مثيل من وراء الكواليس في بعض أفلام Paramount الأكثر نجاحًا. ويفتخر كل مطعم من مطاعم الفندق أيضًا بموضوعاً مستوحى من هوليوود؛ ومن بينها مطعم The Stage الذي يعمل طوال اليوم.
وإلى جانب The Stage يضم الفندق 6 عروض طعام وشراب أخرى لم تفتح بعد. ويشمل ذلك مقهى للشوكولاتة يسمى The Cheat بالإضافة إلى Craft Table coffeehouse و Santa Monica.
هناك عنصر آخر في Paramount هو Screening Room، وهي سينما خاصة لتناول الطعام تم تجهيزها بكراسي فخمة وأرائك مخملية تعكس غرف شاشات الصور المتحركة من عصر هوليوود الذهبي، بحسب موقع واتس أون.
وإذا حجزت من الآن وحتى 22 ديسمبر يمكنك الاستمتاع بإقامة ليلة واحدة ووجبة إفطار مقابل 450 درهماً للغرفة الفردية و 500 درهم للغرفة المزدوجة.
فندق باراماونت دبي، الخليج التجاري، هاتف: 042466666. paramounthotelsdubai.com
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