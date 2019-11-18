كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة أي ريسر الكهربائية تعرض لأول مرة في دبي

قبل خمس سنوات ، أقيم أول سباق للفورمولا إي للسيارات الكهربائية في بكين، مما دفع رياضة السيارات نحو مستقبل أكثر خضرة. الآن تستعد الصناعة لإطلاق سلسلة Airbus Air Race E.

تيم كوندور، إحدى الفرق الرائدة التي ستنافس في السباق، ظهرت في معرض دبي للطيران، حيث تم عرض أول طراز من إيرباص لطائرة سباق كهربائية.

وتحمل الطائرة اسم White Lightning 66، وهي طائرة نفاثة يبلغ وزنها 375 كيلوجرام، تعمل الآن بمحرك كهربائي بالكامل.



وتم تصميم الطائرة من قبل فريق من ثمانية مهندسين من شركة كوندور للطيران في المملكة المتحدة. قام الفريق بتحويل الطائرة من طائرة رياضية إلى مركبة سباق تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتأمل إيرباص في أن يحدث أول سباق جوي للطائرات الكهربائية في نهاية عام 2020، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على سرعة تقدم التكنولوجيا. وتسعى سلسلة Air Race E حاليًا إلى وجهات حول العالم لتكون بمثابة مدن مضيفة لهذه الرياضة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.