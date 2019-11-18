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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 18 نوفمبر 2019

بالصور| مجمع الوادي السكني الجديد في دبي بتكلفة 25 مليار درهم

قال محمد العبار ، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن مشروع الوادي الجديد بقيمة 25 مليار درهم على طريق دبي – العين سيحتوي على أكثر من 4500 وحدة سكنية تمتد على مساحة 200 هكتار.

وأضاف المطور أن المشروع، الذي سيتم إطلاقه اليوم الإثنين، سيتم تنفيذه مع مجتمع من 380 منزل بثلاثة وأربعة غرف. وسيتم تعيين المجموعة الأولى بنهاية عام 2022.

وقال العبار في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من صحيفة ذا ناشيونال “سيكون الوادي أول مدينة قائمة بذاتها في دبي حيث تعزز البنية التحتية التماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل”.

وأضاف أن الموقع سوف يحتوي على أكثر من خمسة وسائل راحة رئيسية، بما في ذلك الشاطئ الحضري، ومركز المغامرات للأطفال، ومركز نشط لعشاق الرياضة ومنطقة “وادي بافيليون” مع محلات السوبر ماركت، ووحدات البيع بالتجزئة، ومراكز التعليم المبكر.

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وتعد إعمار العقارية أكبر مطور في دبي، حيث قدمت أكثر من 59000 منزل جديد منذ عام 2002. ولدى الشركة أيضًا وفي الأسبوع الماضي، سجلت الشركة زيادة بنسبة 20 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث بلغ 1.33 مليار درهم. حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 في المائة إلى 6.8 مليار درهم. وارتفعت إيرادات فترة التسعة أشهر بنسبة 1.4 في المائة لتبلغ 17.6 مليار درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 2.3 في المائة إلى 4.44 مليارات درهم.