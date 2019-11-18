رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطنة عمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ49.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لأهلنا في السلطنة اليوم الوطني الـ49 لعمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ.. مسيرة أمجاد وإنجازات مباركة في ظل قائدها وباني نهضتها السلطان قابوس.. تمنياتنا لعمان الشقيقة دوام التقدم والرفعة». وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أخيهم جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني المجيد لسلطنة عُمان.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

سلطان بن زايد يهنئ سلطان عُمان

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 المجيد للسلطنة. وأعرب سموه -في برقية بعث بها إلى جلالة السلطان قابوس بهذه المناسبة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان في شتى المجالات.