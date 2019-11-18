«اليونيسيف» تشيد بدور الشيخة فاطمة ورعايتها لحقوق الأطفال والمرأة

ابوظبي (الاتحاد) أشاد عمر عابدي نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف بالدور الرائد والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رعاية حقوق الأطفال والمرأة في الدولة وخارجها.

وقال عابدي: مع اقتراب الاحتفال بمرور ثلاثين سنة على اتفاقية حقوق الطفل ويوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر، نتوجه إلى سموها بأسمى آيات الشكر والتقدير على جهودها المستمرة في دعم ورعاية حقوق الطفل والمرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى قيادتها ورعايتها البارزة للعديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة، وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة، مؤكداً السعي إلى تعزيز هذه الشراكة المميزة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال برامج التنمية المستدامة لحقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم.

وقام عمر عابدي أمس بزيارة إلى مقر الاتحاد النسائي العام لتكريم نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام تقديراً لدعمها المستمر لـ (اليونيسف) وبرامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: إن تكريم مديرة الاتحاد النسائي العام يأتي تقديراً لجهودها في دعم حقوق الطفل والمرأة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والاتحاد النسائي العام وكافة الشركاء في الدولة. وأعربت السويدي عن شكرها وتقديرها لعمل المنظمة داخل الدولة وللإنجازات التي تحققت لصالح الأطفال في ظل هذه الشراكة المميزة التي تمت بتوجيهات ودعم سمو «أم الإمارات».

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