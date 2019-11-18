دبي (وام) استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس، بمكتبه في معرض دبي الدولي 2019، اللواء بحري رودني ديوالت نائب قائد القيادة المركزية البحرية الأميركية.

كما استقبل قائد القوات البحرية عدداً من رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض.

وتم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية، وأعضاء الوفـــود الزائرة، استعراض أوجه التعاون، ومناقشــــة المواضيع العسكرية المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات البحرية يستقبل نائب قائد القيادة المركزية البحرية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.