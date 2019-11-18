قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف المعرض

دبي (وام) استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي أمس، كلا على حدة أمير اللواء محمد الحجام رئيس أركان جيش الطيران التونسي والفريق طيار محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية ومعالي غولوفتشينكو رومان الكساندروفيتش وزير الدولة للجنة الصناعات العسكرية في بيلاروسيا والفريق أول طيار مايك ويغسون رئيس أركان القوات الجوية البريطاني. واستقبل الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات الجوية الملكية السعودية والفريق أول حاج فندي قائد القوات الجوية الماليزية.

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