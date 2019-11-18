الرميثي يستقبل نظيريه الأردني والإيطالي

دبي (وام) استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض دبي الدولي للطيران 2019، كلاً على حدة، اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، والفريق أول طيار إينزو فيتشارلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي.

جرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكل من الأردن وإيطاليا وجوانب تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.

وأشاد المسؤولان العسكريان بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل، يبرهن على نجاح دولة الإمارات وريادتها في صناعة المعارض.

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