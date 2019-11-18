محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات مع بنجلاديش

دبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، خلال افتتاح معرض دبي الدولي للطيران.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معالي الشيخة حسينة واجد، وتبادل سموه ورئيسة وزراء بنجلاديش الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأشادت رئيسة وزراء بنجلاديش في معرض حديثها بالمستوى العالي الذي يتميز به معرض دبي الدولي للطيران، إدارة وتنظيماً واستقبالاً وتسهيلات لوجستية، توفرها دولة الإمارات للعارضين والزوار على حد سواء.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».

ورحب سموه بمعالي الشيخة حسينة، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش الصديقة.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموه ورئيسة وزراء بنجلاديش إلى فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران، وأهميته في تعزيز مكانة دولة الإمارات والمنطقة وريادتها في مجال صناعة المعارض والطيران وصياغة توجهاتها واستشراف مستقبلها. وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرصهما المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.