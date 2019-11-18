وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات يلتقي عدداً من ضيوف المعرض

دبي (وام) استقبل اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية، في معرض دبي للطيران 2019، كلاً على حدة، الفريق سكوت كيندسيفتر، نائب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وإيلين لورد، وكيل وزير الدفاع الأميركي للاستحواذ والاستدامة والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع «الناتو» ومع الولايات المتحدة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وأشادت إيلين لورد بالتنظيم المتميز لمعرض دبي للطيران هذا العام.

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