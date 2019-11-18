البواردي يلتقي رئيس الأركان الأردني

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في معرض دبي الدولي للطيران 2019 اللواء ركن طيار يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار الضباط والوفد المرافق للضيف.

واستعرض معالي وزير دولة لشؤون الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الحنيطي بمعرض «دبي الدولي للطيران» الذي يعتبر الحدث الأهم في مجال معارض الطيران والذي يستقطب كبريات الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران.

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