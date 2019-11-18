دبي (وام) زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، القاعة الرئيسة لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 التي تضم عشرات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في عالم الطيران.

واطلع سموه خلال جولته في أروقة القاعة على آخر التقنيات المستحدثة في صناعة الطيران بشقيه المدني والعسكري، وتوقف سموه عند العديد من منصات عرض الشركات المحلية والأوروبية والأميركية وغيرها.

وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى المشاركة العالمية والمحلية، مرحباً بالعارضين والزوار في بلدهم الثاني، مشيراً سموه إلى أن معرض دبي الدولي للطيران أصبح ثالث أكبر وأهم معرض متخصص في قطاع الصناعة الجوية وتقنياتها، وهو الوجهة المفضلة للشركات المصنعة للطائرات وتجهيزاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن محمد بن راشد يطلع على آخر التقنيات في معرض دبي الدولي للطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.