منصور بن زايد يستقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي

دبي (وام) التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على هامش معرض دبي للطيران 2019 أمس، معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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