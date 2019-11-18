«دبي للطيران» ينطلق بصفقات لشراء 23 طائرة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

شهد معرض دبي للطيران 2019 في يومه الأول الإعلان عن مجموعة من العقود والصفقات لشراء طائرات تجارية ومروحية بلغ عددها نحو 23 طائرة، بالإضافة إلى عقود أخرى للمحركات والصيانة وخدمات الطيران، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة في المعرض.

ووسط ترقب من المشاركين في معرض دبي للطيران للإعلان عن طلبيات كبيرة خلال أيام المعرض من قبل شركات طيران في الإمارات والمنطقة، أعلنت شركة بوينج أمس عن صفقة لبيع طائرتين من طراز 787 دريملانر للخطوط الجوية البنغالية بقيمة بلغت 585 مليون دولار وفقاً لقائمة الأسعار الحالية، فيما أعلنت شركة سند لتقنيات الطيران توقع اتفاقية جديدة مع «جنرال إلكتريك» بقيمة 500 مليون درهم بدايةً من عام 2020 لتوفير خدمات صيانة لمحركات محركات «ليب» LEAP.

كما وقعت شركة «إمبراير» وشركة «سياف» المصرية لتأجير الطائرات والمعدات صفقة لشراء ثلاث طائرات من طراز E190، بقيمة تصل إلى 161.4 مليون دولار، فيما أعلنت شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن» عن توقيع اتفاقية شراء مع الأكاديمية الدولية للطيران «أفق» تشمل 12 طائرة مروحية من نوع Bell 505، لاستخدامها في توفير خدمات التدريب على الطيران لصالح الطلّاب على المستويين المحلّي والدولي ضمن القطاعين المدني والعسكري على حد سواء.

كما أعلنت دي هافيلاند الكندية المحدودة للطائرات («دي هافيلاند كندا»)، توقيع إيلين جروب النيجيرية اتفاقية لشراء ثلاث طائرات من طراز Dash 8-400، في حين وقعت «في آر تكنولوجيز»، وهي جزء من شركة «المروحيات الروسية» القابضة، عقداُ مع «برات أند ويتني»، لتركيب محركات توربينات PW207V على الطائرات المروحية VRT500. كما وقعت مصر للطيران وبوينج اتفاقيات في مجال خدمات سلسلة التوريد تشمل حلول تبديل عدة الهبوط وحزمة التبديل السريع للمحرك، ووقعت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية أخرى مع بوينج تصبح بموجبها مزوداً إقليمياً لخدمات الصيانة والإصلاح والتعديل ضمن شبكة بوينج العالمية.