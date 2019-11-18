شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتِ مجنونة» تقود شاباً للمحكمة بتهمة السبّ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب خليجي متهم بسب فتاة من جنسية عربية، ووصفها بـ«المجنونة» و«الحيوانة»، وتهديدها، حيث أفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهم سبّ المجني عليها أمام باب المحكمة، وهددها نتيجة خلافات مالية بينهما.
وأنكر المتهم، أمام هيئة المحكمة، الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأن الشكوى التي قدمتها المجني عليها كيدية، وأنكر سبّها أو تهديها، مشيراً إلى أنه لم يصفها بـ«المجنونة» أو «الحيوانة»، كاشفاً عن وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليها.
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «أنتِ مجنونة» تقود شاباً للمحكمة بتهمة السبّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.