محمد بن زايد: فقدنا رجلاً وفياً عمل مع الشيخ زايد بإخلاص إثر وفاة عدنان باجه جي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الدكتور عدنان الباجه جي الذي وافته المنية.

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على «تويتر»: «فقدنا اليوم رجلاً عزيزاً وصديقاً وفياً..عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد، وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدعاء قائلاً «رحم الله الدكتور عدنان الباجه جي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان». اقرأ أيضا... وزارة شؤون الرئاسة تنعى الدكتور عدنان باجه جي

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