نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له الدكتور عدنان باجه جي الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وأصدرت الوزارة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم..

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له الدكتور عدنان باجه جي الذي وافته المنية اليوم.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها، سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة شؤون الرئاسة تنعى الدكتور عدنان باجه جي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.