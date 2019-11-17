محمد بن زايد يبارك لسلطنة عُمان يومها الوطني الـ49

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسلطنة عمان الشقيقة عيدها الوطني التاسع والأربعين.

وكتب سموه على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نبارك لأهلنا في السلطنة اليوم الوطني الـ 49 لعمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ".

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما حققته السلطنة قائلاً "مسيرة أمجاد وإنجازات مباركة في ظل قائدها وباني نهضتها السلطان قابوس.. تمنياتنا لعمان الشقيقة دوام التقدم والرفعة". اقرأ أيضا... محمد بن راشد يهنئ سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني الـ49

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