الامارات | «خليجي» يقطع 12 إشارة مرورية حمراء في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليجي» يقطع 12 إشارة مرورية حمراء في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية اتهم فيها شابان من جنسية خليجية بقيادة مركبة بتهور وتعريض حياتهما وحياة آخرين للخطر، إضافة إلى مقاومتهما واعتدائهما على الشرطة.

وكان المتهم الأول يقود السيارة بسرعة، وخلال ملاحقته من الفرق الأمنية قطع 12 إشارة مرورية حمراء على سرعة تجاوزت 160 كم ساعة، وكاد يتسبب في وقوع حادثي دهس وثلاثة حوادث خطرة على الطرق الرئيسة.

واستمعت المحكمة لشاهد الضبط في القضية الذي أكد أنه شاهد السيارة التي يقودها أحد المتهمين، وهي تقطع الإشارة المرورية الحمراء، ووراءها سيارة للتحريات تطاردها وتلحق بها.

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وتابع: «خلال مطاردته رفض المتهم الانصياع لأوامر الدوريات، وقطع 12 إشارة مرورية، وكاد يتسبب في وقوع عدد من حوادث السير منها حادثا دهس وصدم سيارة الشرطة»، مبيناً أن أكثر من 10 دوريات تابعة للشرطة لاحقت المتهمين.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم اصطدم بالرصيف ما جعل دورية الشرطة تتقدم عليه وتوقفه.

وأوضح أنه توجه إلى المركبة وأنزل المتهم منها.

وكان المتهم الأول اعترف خلال التحقيقات بقيادة السيارة بسرعة، وقطع الإشارات المرورية خلال مطاردته من الشرطة من عجمان للشارقة.

فيما أنكر المتهم الثاني مقاومة رجال الشرطة، وأكد أنه لم يشترك بالقيادة، وإنما كان جالساً في السيارة مع المتهم الأول ولم يكن يعرف نيته قيادة المركبة بطريقة جنونية.