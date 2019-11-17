محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتناولان الغداء مع رؤساء وفود الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران

تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طعام الغداء مع رؤساء وفود الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران وذلك في مقر المعرض في دبي الجنوب بمدينة المعارض في مطار آل مكتوم الدولي.
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حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والقيادات العسكرية وكبار المسؤولين في الدولة إلى جانب أكثر من 160 وفداً عسكرياً ومدنياً يمثلون دولهم في المعرض.
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