كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحولت بورتو إلى وجهة هامة لعملاء طيران الإمارات؟

ربما كان من المنطقي تمامًا أن تكون الإمبراطورية السحرية في سلسلة أفلام هاري بوتر مستوحاة من مكتبة القوطية الجديدة في واحدة من أقدم مدن أوروبا.

قبل أن يتم تصويرها في سلسلة من سبعة أفلام رائعة من سلسلة هاري بوتر، قام مؤلفها الاسكتلندي جيه كيه رولينج بتدريس اللغة الإنجليزية في بورتو، ثاني أكبر مدينة في البرتغال، حيث كان الدرج الخشبي الحلزوني في مكتبة ليلو للكتاب في عام 1906 مصدر إلهام لأحد أهم عناصر روايته الساحرة: مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة.

ولفترة طويلة جدًا ، طغت العاصمة المالية لشبونة على ثاني أكبر مدينة في البرتغال. لكن كل شيء تغير في عام 2018 عندما أصبحت المدينة الساحلية والمنطقة الشمالية المحيطة بها الوجهة السياحية الأسرع نمواً في البرتغال بفضل زيادة عدد الزوار بنسبة 5 في المائة.

ومما يثير دهشة الكثيرين، أن بورتو لديها الآن نسبة عالية من السياح إلى المقيمين مقارنة بالمواقع الشهيرة مثل برشلونة، وفقًا لمعهد تخطيط السياحة والتنمية (IPDT)، حيث تستقبل المدينة 1.6 مليون سائح كل عام، أي ما يعادل ثمانية زوار مقابل كل مواطن محلي.

وفي وقت لاحق، أدى تدفق السياح إلى تحسن كبير في البنية التحتية للسياحة بما في ذلك زيادة في فنادق أربع نجوم وخمس نجوم. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (INE) ، سجلت الفنادق في بورتو والمنطقة الشمالية 7.9 مليون ليلة في عام 2018 ، بزيادة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ومع هذه الأرقام، لا عجب أن تنضم طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم إلى مجموعة شركات الطيران التي تسافر إلى هذه الوجهة الشعبية بعد عام واحد فقط من تجاوز مطار فرانسيسكو سا كارنيرو في بورتو 10 ملايين مسافر في عام واحد في عام 2017.

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ويتم تشغيل الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات و 40 دقيقة من دبي إلى بورتو بواسطة طائرة بوينج 777-300ER بتكوين كابينة من ثلاث فئات، وتقدم ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعدًا مستقلاً في درجة رجال الأعمال و 310 مقعدًا في الدرجة السياحية ويتم تشغيلها أربع مرات في الأسبوع، وهي من بين أحدث الطرق التي تمت إضافتها إلى الشبكة العالمية لطيران الإمارات التي تنتقل المسافرين إلى أكثر من 150 وجهة.

وفي هذا الصيف، شهد الطريق تدفقًا كبيرًا لحركة المرور، وهو يبدو واعدًا بشكل خاص، وفقًا لما قاله تييري أوكوك نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في أوروبا والاتحاد الروسي في طيران الإمارات لصحيفة أريبيان بيزنس: “عادة ما نرى فترات ذروة السفر المتجهة إلى أوروبا خلال فصل الصيف والتي تتزامن مع العطلة الصيفية المدرسية”.

وأضاف: “كانت إجازات العيد فترة مزدحمة تقليديًا حيث كان الطلب على السفر مرتفعاً لدى طيران الإمارات. لقد رأينا تدفقًا قويًا لحركة المرور إلى بورتو هذا الصيف نتيجة لذلك. وكانت مستويات الحجز الواردة والصادرة جيدة للغاية ومبشرة لبقية العام”.

وعلى الرغم من أن لشبونة قد اجتذبت حتى الآن مجموعة من المسافرين من رجال الأعمال والسياح، إلا أن بورتو شهدت في الغالب زواراً من السياح، لكن أوكوك يتوقع من المدينة أن ترحب بحركة رجال الأعمال بفضل عدد من الصناعات الواعدة اقتصاديًا.