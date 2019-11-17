الامارات | بالفيديو.. القصة الكاملة لشائعة "دلّات القهوة المسرطنة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القصة الكاملة لشائعة "دلّات القهوة المسرطنة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت مجموعة من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لأشخاص يحذرون فيها من استخدام بعض أنواع حافظات السوائل الساخنة كالشاي والقهوة (الدلّات) بدعوى أنها مسرطنة.

فكيف بدأت القصة؟



انتشار فيديو لمعمل غير معتمد في الدولة يتحدث عن وجود مادة "الاسبستوس" في دلّات القهوة، ويؤكد خطورتها على صحة المستهلكين.

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2-تداول الشائعة.

دول تحظر بيع بعض أنواع دلّات القهوة بدعوى خطورتها على صحة الإنسان.

3- ترويج الشائعة

مواطنون يصورون فيديوهات يحذرون فيها من استخدام بعض الأنواع من دلّات القهوة.

4 - التفاعل السلبي مع الشائعة.

مواطنون يحطمون دلّات القهوة في منازلهم للبحث عن "أقراص الاسبستوس".

5 - نفي الشائعة

"أبوظبي للسلامة الغذائية" تنفي

أبلغت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «الإمارات اليوم» أن وجود البقع أو النقاط السوداء أو الداكنة، التي تظهر في الأسطح الداخلية لبعض حافظات الحرارة للسوائل الساخنة (كحافظات الشاي والقهوة)، له غايات فيزيائية، كنقاط ارتكاز تتعلق بتحمل الضغط والتباين الحراري.