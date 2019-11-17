حاكم الفجيرة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 المجيد.

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كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.