حاكم عجمان يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لسلطنة عمان الشقيقة. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

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