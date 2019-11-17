كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على معرض دبي للطيران 2019

تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران، وسط توقعات بعقد صفقات مليارية يقودها عملاقا صناعة الطيران في العالم: بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية، في الوقت الذي يشهد فيه المعرض مشاركة روسية واسعة، بالإضافة إلى المشاركة العربية المتمثلة في شركات الطيران والدفاع والأمن في السعودية والإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن اليوم سيشهد انطلاق أحد أكبر معارض الطيران في العالم، معرض دبي للطيران، مشيراً إلى أن المعرض يشهد مشاركة 160 دولة، و1300 شركة، و1645 طائرة مدينة وعسكرية.

وأضاف: في دورته الماضية، كانت صفقاته 113 مليار دولار، ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ من دبي وورلد سنترال (مقر المعرض) المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات، في إشارة إلى حجم العقود المتوقعة التي قد تتجاوز الدورة السابقة.

ونشر موقع فلايت غلوبال مجموعة من الصور تتناول أهم نماذج الطائرات المشاركة في معرض دبي للطيران 2019:

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