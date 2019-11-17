كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تسجل في رحلة طيران الإمارات الخاصة باليوم الوطني؟
تمت دعوة سكان الإمارات للتقدم للحصول على مقعد في رحلة خاصة باليوم الوطني تهدف إلى الجمع بين مجتمع متعدد الثقافات في البلاد.
ومن المقرر أن تطير طيران الإمارات في دبي طائرة إيرباص A380 في رحلة خاصة في جميع أنحاء الإمارات “تضم أكبر عدد ممكن من الجنسيات”
وسيتم إطلاق الرحلة ، EK2019 ، جواً في 29 نوفمبر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وفقًا لمتحدث باسم طيران الإمارات، مضيفًا أن الشركة تتوقع “أكثر من 500 مسافر”.
وسيتم تزيين طائرة A380 التي تم تكليفها بالرحلة بسلسلة “عام التسامح” حسب الطلب، والتي تعرض صورة بانورامية لأشخاص من ثقافات وخلفيات متنوعة يمسكون ببعضهم البعض، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
يمكن للمقيمين التسجيل للحصول على مكان في الرحلة على الرابط التالي: https://www.emirates.com/ae/english/campaigns/6798959/national-day
ويجب أن يتم التسجيل بحلول 19 نوفمبر للحصول على فرصة للاختيار.
وعند سؤالها عن كيفية إجراء عملية الاختيار، قالت طيران الإمارات: “سيتم الاختيار من خلال معايير متعددة، ولكن يتعين على المسافرين الإقامة في الإمارات ليكونوا مؤهلين للرحلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تسجل في رحلة طيران الإمارات الخاصة باليوم الوطني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.