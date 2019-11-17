كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تسجل في رحلة طيران الإمارات الخاصة باليوم الوطني؟

تمت دعوة سكان الإمارات للتقدم للحصول على مقعد في رحلة خاصة باليوم الوطني تهدف إلى الجمع بين مجتمع متعدد الثقافات في البلاد.

ومن المقرر أن تطير طيران الإمارات في دبي طائرة إيرباص A380 في رحلة خاصة في جميع أنحاء الإمارات “تضم أكبر عدد ممكن من الجنسيات”

وسيتم إطلاق الرحلة ، EK2019 ، جواً في 29 نوفمبر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وفقًا لمتحدث باسم طيران الإمارات، مضيفًا أن الشركة تتوقع “أكثر من 500 مسافر”.

وسيتم تزيين طائرة A380 التي تم تكليفها بالرحلة بسلسلة “عام التسامح” حسب الطلب، والتي تعرض صورة بانورامية لأشخاص من ثقافات وخلفيات متنوعة يمسكون ببعضهم البعض، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

Advertisements

يمكن للمقيمين التسجيل للحصول على مكان في الرحلة على الرابط التالي: https://www.emirates.com/ae/english/campaigns/6798959/national-day

ويجب أن يتم التسجيل بحلول 19 نوفمبر للحصول على فرصة للاختيار.

وعند سؤالها عن كيفية إجراء عملية الاختيار، قالت طيران الإمارات: “سيتم الاختيار من خلال معايير متعددة، ولكن يتعين على المسافرين الإقامة في الإمارات ليكونوا مؤهلين للرحلة”.