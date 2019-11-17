افتتاح مسجد سيف الرميثي في الشامخة

أبوظبي (الاتحاد)
افتتح الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لجمعية دار البر، وعمران محمد عبدالله رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية، وراشد علي المزروعي، مدير فرع الهيئة في بني ياس، الثلاثاء الماضي، مسجد سيف خادم الرميثي، بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بتكاليف إجمالية بلغت أربعة ملايين ونصف المليون درهم.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي في الجمعية: إن مساحة المسجد الجديد تصل إلى 356 متراً مربعاً، ويتسع لـ500 مصل، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 1600 متر مربع، منها 800 متر مربع مساحة المرافق المختلفة للمسجد، واستمر العمل في المشروع 16 شهراً.
وأشار إلى أن مرافق المسجد، المشيد على نفقة المحسن الإماراتي، الذي يحمل اسمه، تضم قاعة رئيسة للصلاة، وسكناً خاصاً لإمام المسجد، وسكناً آخر للمؤذن، ومصلى النساء، ومنطقة الوضوء، والحمامات، وحجرة خاصة بالكهرباء، وسوراً، وبوابة.
وأوضح أن مشاريع جمعية دار البر لبناء المساجد وعمارتها، داخل دولة الإمارات، بلغت، حتى الآن، 23 مسجداً، من بينها 20 مسجداً أنجزت بالكامل، مقابل 3 مساجد تحت الإنشاء حالياً.
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