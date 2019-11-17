«الوزاري للتنمية» يناقش حوكمة ملف الأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، وذلك في الشأن الحكومي وتطوير الأداء المؤسساتي في مختلف القطاعات.

وناقش سموه في اجتماع المجلس إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي بهدف الإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال إشراك كافة الجهات المختصة بإدارة وتنظيم ملف الغذاء بالدولة لإدارة وتنفيذ برامج الأمن الغذائي بشكل فعال.

ويهدف مجلس الإمارات للأمن الغذائي إلى تطوير الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء، وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تم إطلاقها العام الماضي إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

كما ناقش المجلس سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة بهدف وقايتهم من التعرض للإساءة، وتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، وضمان قدرة أصحاب الهمم على الدفاع عن أنفسهم في حالات الإساءة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لأصحاب الهمم.

وناقش المجلس كذلك وضع استراتيجية الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الرياضي على المستوى المهني والمجتمعي، والمساهمة في دعم الموهوبين الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة في سبيل تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

وتساهم الاستراتيجية بصورة فعالة في تشجيع السكان على اتّباع أسلوب حياة رياضي، مما يعزز الرفاهية ويحدّ من انتشار الأمراض المزمنة، والمساهمة كذلك في دعم الموهوبين الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل ومختبرات الابتكار التي تساهم في رفع كفاءة أفرد المجتمع ودعم مقوماتهم البدنية والصحية.

وبحث المجلس خلال الاجتماع تطوير نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتعزيزه وتطويره، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية في الحكومة الاتحادية، وبما يدعم رفع كفاءة الموظفين الحكوميين نحو أداء مهامهم الوظيفية.

كما اطلع المجلس خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية ومواضيع في الشأن الحكومي وتطوير الأداء للجهات الاتحادية.