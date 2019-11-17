سعيد بن طحنون يحضر أفراح المرزوقي والغيلاني

العين (الاتحاد) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة ماجد سالم ماجد المرزوقي بمناسبة زفاف نجله «سعود» إلى كريمة عبدالله عبد الرزاق عبدالله الغيلاني، كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق روتانا بالعين- عدد من كبار الشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل فقرات وعروض فنية متنوعة من التراث الإماراتي.

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